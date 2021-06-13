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Английские фанаты освистали игроков своей сборной за преклонение колена

Английские фанаты освистали игроков своей сборной за преклонение колена
Максим Булычев
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Некоторые английские фанаты освистали игроков сборной Англии за то, что те встали на колено перед матчем чемпионата Европы — 2020 с командой Хорватии.

Примечательно, что среди футболистов оказался нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который недавно был назначен кавалером ордена Британской Империи за заслуги перед расовым равенством в спорте в честь дня рождения королевы.

Кроме того, английские болельщики освистали национальный гимн сборной Хорватии.

Ранее стало известно, что сборная Россия попала в число команд, которые отказываются вставать на колени перед матчами Евро-2020.

Поединок между командами Англии и Хорватии в данный момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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