Английские фанаты освистали игроков своей сборной за преклонение колена
Поделиться
Некоторые английские фанаты освистали игроков сборной Англии за то, что те встали на колено перед матчем чемпионата Европы — 2020 с командой Хорватии.
Примечательно, что среди футболистов оказался нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который недавно был назначен кавалером ордена Британской Империи за заслуги перед расовым равенством в спорте в честь дня рождения королевы.
Кроме того, английские болельщики освистали национальный гимн сборной Хорватии.
Ранее стало известно, что сборная Россия попала в число команд, которые отказываются вставать на колени перед матчами Евро-2020.
Поединок между командами Англии и Хорватии в данный момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
16:59
-
16:59
-
16:55
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:46
-
15:46
-
15:41
-
15:24
-
15:09
-
14:56
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
13:58
-
13:39
-
13:39
-
13:23
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
12:56
-
12:55
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:23
-
12:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам