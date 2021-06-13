Скончалась мать тренера «Динамо» Андрея Воронина

Московское «Динамо» выразило соболезнования тренеру основной команды Андрею Воронину в связи со смертью его матери.



«В семье тренера «Динамо» Андрея Воронина случилась трагедия — скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном на странице команды в «Твиттере».



Напомним, Воронин стал помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в октябре 2020 года. Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.

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