«Не может один игрок быть виноватым». Ковтун — об ошибке Семёнова в матче с Бельгией

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался по поводу поражения сборной России в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2020 с Бельгией (0:3).

«Сама игра, наверное, не удовлетворила тренерский штаб во главе с Черчесовым. Потому что были даже не моменты, а полумоменты, созданные сборной Бельгии — эти голы в какой-то степени нелогичны, — отметил Ковтун. — Но, надо сказать, что соперники в штрафной площади были более расторопны и оказались первыми на мяче. Были эпизоды, когда свою роль сыграла невнимательность отдельных игроков в обороне. В целом вроде бы наша команда сохраняла структуру игры в оборонительных действиях, но в атаке, конечно, не получилось. В атаке сложно без моментов. Когда не забиваешь, матч не всегда складывается удачно. Бельгия воспользовалась моментами и нашими ошибками. В этом матче наша сборная была менее внимательна в обороне.

Андрей Семёнов? Никто не застрахован от ошибок. Тем более игроки обороны, те футболисты, которые находятся на последнем рубеже. Особенно неприятно, что это произошло в нашем стартовом матче на турнире. Здесь прежде всего, конечно, важна поддержка тренерского штаба, если они на него рассчитывают. А Семёнов является футболистом стартового состава, он проявлял себя прежде игроком достаточно надёжным. Главное здесь — не зацикливаться на этой ошибке. Не может один игрок быть виноватым в поражении. Понятно, что в игре есть переломные эпизоды. Этот эпизод в какой-то степени был таковым, игрок, конечно, совершил ошибку. Но здесь очень важны и общекомандные действия. Но если сейчас что-то взять и перелопатить в составе сборной, думаю, это будет неправильно.

В общем, Семёнову надо готовиться, если доверяет тренерский штаб. Не надо зацикливаться, не надо позволять себе рассыпаться эмоционально и физически. Здесь очень важна психология. Важно почувствовать уверенность в себе. Надо готовиться к следующему матчу.

Сумеем ли победить в матче с финнами? Думаю, нашей сборной это по силам. Но это финальная часть турнира: здесь собраны достойные соперники, и все они хотят достойно выступить. То же самое касается и нашего соперника — сборной Финляндии. Конечно, во втором туре мы должны уже проявлять себя с лучшей стороны. Первый матч сыграли неудачно — конечно, кровь из носу нужно добывать очки. Это ключевая игра. Во втором матче, знаю на своём опыте, играешь уже более раскрепощённо. Разумеется, надо играть на победу», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».