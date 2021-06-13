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ЕвроПодкаст (#2) Что не так с Шуниным и что вообще с вратарями на этом Евро?

ЕвроПодкаст (#2) Что не так с Шуниным и что вообще с вратарями на этом Евро?
Максим Хрущ
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Второй выпуск «ЕвроПодкаст» после поражения России от Бельгии. Авторы «Чемпионата» Григорий Телингатер и Евгений Марков обсуждают Евро-2020, нашу сборную и вратарские чудеса вместе с Вячеславом Малафеевым.

Спорим про Шунина и Гильерме. Оцениваем наших игроков в первом матче Евро. И грустим из-за стерильной сборной Англии.

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова
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Таймкоды помогут:
0:00 – Привет!
1:20 – Главные новости Евро-2020;
2:39 – Наш гость Вячеслав Малафеев!
4:06 – Как Малафеев добрался до Буффона и хитрости во время пенальти;
10:05 – Атмосфера в Петербурге: миф или реальность?
14:56 – Разгром России от Бельгии. Что это было?
20:53 – Обсуждаем вратарей сборной России;
27:51 – Почему нет Гильерме? Что чувствовал Малафеев после 0:7?
33:11 – Выбираем лучшую форму в истории сборной!
41:40 – Вратари – другой мир. Самое странное упражнение?
44:18 – Состав Евро-2008 vs состав Евро-2020;
50:02 – Самая демократичная рубрика и Кирилл Хаит;
52:09 – Стерильная сборная Англии;
56:00 – Спасибо!

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