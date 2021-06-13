Орлов: Шунину и Семёнову вообще нельзя давать никаких шансов в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре Антона Шунина и Андрея Семёнова в матче Бельгия — Россия (3:0).
«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семёнову вообще нельзя давать никаких шансов. Есть в сборной ребята, которые сильнее и лучше. Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией. Это тренерская ошибка. Шунин всё время запаздывает.
И есть ещё наш испанский легионер. Где Черышев был, когда забивали бельгийцы? Человек стоит метрах в 10, недобежал, а это была его зона. Ну надо отыгрывать сзади. И его заменили, потому что ни впереди, ни сзади ничего хорошего не показал. Ошибка Черчесова. Только потом вышел Миранчук. Всё-таки Алексей в «Аталанте» делает голевые передачи и даже забивает голы. Черышев сидит в глубоком запасе, у него травмы, не забивает и не делает голевые передачи. По какой логике Черчесов выпустил не Миранчука, а Черышева? Это остаётся загадкой», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.
- 13 июня 2021
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