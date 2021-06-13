Комбаров и Голенков покинули «Крылья Советов»

Защитник Дмитрий Комбаров и нападающий Егор Голенков покинули расположение «Крыльев Советов», информирует официальный сайт самарского клуба. Стороны расстались по истечении срока контрактов.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды в этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России. Желаем футболистам успешного продолжения карьеры и будем всегда рады видеть на играх «Крыльев Советов», — написала пресс-служба самарского клуба.

Комбаров выступал за «Крылья» с 2019 года, успев провести за команду 55 матчей и забить один гол. Голенков принадлежал самарскому клубу с 2015 года: сначала выступал за молодёжную команду, позже присоединился к основному составу.