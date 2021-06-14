«Привет, привет!» Руй Витория дал первое интервью в России

Португальский специалист Руй Витория, недавно возглавивший «Спартак», дал первое интервью в России.
Витория по-русски поздоровался с журналистами и сказал, что с нетерпением ждёт встречи с командой. Видео, полная версия которого появится завтра, опубликовано в «твиттере» «Спартака».
Руй Витория ранее прилетел в Москву. «Спартак» подписал с португальским тренером соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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