Бразилия одержала крупную победу над Венесуэлой в матче открытия Кубка Америки – 2021

В Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» состоялся матч-открытие Кубка Америки – 2021, в котором сошлись сборные Бразилии и Венесуэлы. Крупную победу в матче одержали хозяева турнира – 3:0.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте встречи защитником сборной Бразилии Маркиньосом. Во втором тайме его партнёр по «ПСЖ» Неймар удвоил преимущество, реализовав назначенный 11-метровый. На 89-й минуте окончательный счёт встречи установил форвард Габриэл, вышедший на замену.

Отметим, что за несколько дней до матча в составе сборной Венесуэлы произошла вспышка заболеваний в результате заражения коронавирусом. За сутки до игры с Бразилией команду пополнили 15 игроков.

Турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.