«Манчестер Юнайтед» предложил «Атлетико» € 25 млн за Триппьера

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Атлетико» по приобретению 30-летнего английского защитника Кирана Триппьера. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «красные дьяволы» предлагают мадридцам за игрока € 25 млн. При этом «Атлетико» хочет выручить от сделки € 40 млн.
В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за мадридский клуб в Ла Лиге и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн. Клуб ведёт работу над подписанием форварда, флангового полузащитника, игрока центра поля оборонительного плана, центрального защитника, а также правого защитника.
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