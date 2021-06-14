Источник: Доннарума подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение рассчитано до 2026 года, медицинский осмотр голкипера сборной Италии состоится после матча Евро-2020 со Швейцарией, назначенного на 16 июня. Отмечается, что Доннарумма останется в «ПСЖ», а не уйдет в аренду. Он будет конкурировать за место первого номера с Кейлором Навасом.

Доннарумма провёл 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

Доннарумма уже является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Также сообщалось, что парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.