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Шотландия — Чехия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Шотландия — Чехия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00
Михаил Рождественский
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Сегодня, 14 июня, состоится матч сборных Шотландии и Чехии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.

Напомним, в группе D помимо шотландцев и чехов выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане — 1:0.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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