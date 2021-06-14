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Луис Энрике: сборная Испании переживает приятнейший момент

Луис Энрике: сборная Испании переживает приятнейший момент
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Швеции.

«У меня в голове уже более-менее сложился стартовый состав на матч со сборной Швеции. Но что-то всегда может произойти — кто-то получит ушиб, почувствует недомогание. После обеда и обсуждения тактики на игру у меня в голове всё окончательно уляжется. Мы переживаем приятнейший момент. Приедем на стадион, вдохнем эту атмосферу. Я рад, если мои игроки говорят, что они отлично понимают, что я от них прошу. Но мне понравится еще больше, если они покажут то же самое на поле», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Испания — Швеция состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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