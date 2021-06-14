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«Барселона» надеется заработать на продаже Самуэля Юмтити € 5-10 млн

«Барселона» надеется заработать на продаже Самуэля Юмтити € 5-10 млн
Михаил Рождественский
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«Барселона» намерена избавиться от защитника Самуэля Юмтити в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб надеется выручить с продажи 27-летнего французского футболиста от € 5 млн до € 10 млн. При этом на покупку игрока сине-гранатовые потратили больше — € 25 млн.

Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. С каталонцами Самуэль дважды стал чемпионом Испании, завоевал три Кубка и два Суперкубка страны. В составе сборной Франции, в которую он вызывается с 2016 года, выиграл чемпионат мира — 2018.

В минувшем сезоне Юмтити провёл 13 матчей (шесть — в основе) в испанской Примере.

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