Арбитр Федотов отреагировал на назначение Карасёва главным судьёй матча Италия – Швейцария

Судья Игорь Федотов прокомментировал назначение российского арбитра Сергея Карасёва на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 Италия – Швейцария.

«Как мы и говорили – Карасёву дали нормальный матч. А дальше будут смотреть уже по итогам его работы. Италия – Швейцария: неплохой стартовый матч, но переоценивать его не стоит. Всем судьям сначала дадут по одной игре. Если бы Карасёв готовился только к этому матчу, то можно было бы говорить о нервах, мандраже. Но это обычная игра турнира, все судьи, включая Карасёва, готовились к турниру, он уже отработал резервным и понял, как всё утроено.



Для уровня Карасёва это простая игра, в которой он должен разбираться. В плей-офф ответственности было бы раза в два больше, а тут никакого давления – выйдет спокойно. Так что можно только пожелать ему хорошей работы и передать привет Манчини: давненько они не виделись», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.