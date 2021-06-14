Агент Яя Туре: спасибо Талалаеву, что не испугался фигуры такой величины в штабе «Ахмата»

Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, прокомментировал приход своего клиента в грозненский клуб.
«Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришёл в штаб «Ахмата», — правильный шаг со стороны клуба. Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придёт фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером. Опыт Яя достаточно велик, тем более, он столько лет отыграл под руководством Гвардиолы, Манчини и Пеллегрини. В России игроков такого калибра вообще не было. Да, был Роберто Карлос, но он уже был как футболист, который доигрывает. Туре выиграл всё на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всём мире. Ни одна страна не пройдёт мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается. Грозненцы реально хотят развития, завоёвывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придёт в Грозный.
Что ещё очень важно: Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодёжи и детей. Туре едет именно работать», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 июня 2021
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