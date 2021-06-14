Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.

«Приветствую Яя Туре в нашем дружном коллективе, желаю ему успешной работы и побед с „Ахматом“, — написал президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов на своей странице в "Инстаграме".

Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что хотел бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.