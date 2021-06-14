В «Спартаке» рассказали, как выбирали нового главного тренера

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов и управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказали о том, как была выбрана кандидатура нового главного тренера команды.

«Если Зарема окажется права по тренеру, значит, мы ошиблись. Решение по нему принималось коллегиально. Со своей стороны могу сказать, что спортивный департамент и селекция соблюли все процедуры по подбору нового тренера. Претензий к ним с моей стороны и совета директоров быть не может. Был лонг-лист, был шорт-лист. Была оценка каждого кандидата. Была аналитика по играм, по нарезкам. Был сбор информации, были личные контакты: с кем-то более предметные, с кем-то менее, а с кем-то вообще не получилось, потому что не было желания разговаривать. По итогу спортивный департамент предоставил кандидатуры на совет директоров. Решение по Рую было принято большинством голосов за исключением одного человека. Это не кандидатура на 100% от Дмитрия Попова. Селекционная служба работает немного по-другому, каждый работал по своим направлениям. Положительные заключения были не только по Витории. Фонсека был, Де Дзерби был, но он находился в лонг-листе и отлетел в самом начале. Были положительные заключения, но с определённым приоритетом. Руй у нас шёл в этом списке по своим характеристикам первым. В том числе с учётом доступности. Совет директоров остановился на первой кандидатуре», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Ответственность на мне. Если не будут выполнены цели, то станет приниматься решение. Я готов признать свою неправоту в случае, если что-то пойдёт не так. Не перед Заремой, а перед болельщиками. Мне непонятны возражения, которые она высказывала. Все процедуры при подборе тренера были учтены. Её рекомендации в том числе. Всё было принято и согласовано. Все кандидатуры шли от селекционного отдела. Фонсека был действующим тренером, плюс до него не дошла очередь. Нельзя было организовать встречу с пятью кандидатами. Мы шли пошагово. Все детали не хочется выносить. Нельзя организовать встречи по щелчку пальцев со всеми тренерами. На Фонсеку бюджет был бы гораздо больше. Раза в два больше. По мне, Фонсека этого не стоит», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.