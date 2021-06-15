Виктор Линделёф признан лучшим игроком матча Испания — Швеция

Защитник сборной Швеции Виктор Линделёф признан лучшим игроком матча со сборной Испании (0:0).

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.



Сборная Испании владела тотальным игровым преимуществом на протяжении всего матча, что отразилось на статистике. Например, футболисты сборной Швеции за первую половину встречи суммарно отдали 58 передач. В составе Испании трое игроков за первый тайм записали на свой счёт больше пасов, чем вся команда соперника: Эмерик Лапорт (62), Пау Торрес (61), Жорди Альба (60). Аналогичная ситуация и по другим показателям: удары, владение мячом. Шведы закрылись в глухую оборону и весь матч отбивались, а испанцам не хватало последнего паса и завершающего удара. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.



Напомним, в группе E, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место — Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.