Лидер КПРФ Зюганов назвал главную причину поражения России в матче с Бельгией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о поражении сборной России на старте чемпионата Европы – 2020 в матче со сборной Бельгии (0:3).

«Я в этот раз крайне был расстроен, когда наши уступили Бельгии. Почему? Потому что они не выполнили главную установку: надо бороться. Бельгийская команда сильная, но она возрастная, там средний возраст 28 лет, их можно было перебегать. Они мастеровитее, но если ты вышел защищать свою державу, ты должен сражаться, а они не сражались, они оказались не готовы.

Они отступили назад, дважды ошиблись и дважды схлопотали голы, а потом на последних минутах и третий мяч нам бельгийцы засунули. Команда Черчесова играли слабее своих возможностей, и надо немедленно вносить коррективы и в тактику, и, прежде всего, себя заставить работать на полную катушку», — цитирует Зюганова «Комсомольская Правда».