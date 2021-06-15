Лидер КПРФ Зюганов назвал главную причину поражения России в матче с Бельгией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о поражении сборной России на старте чемпионата Европы – 2020 в матче со сборной Бельгии (0:3).
«Я в этот раз крайне был расстроен, когда наши уступили Бельгии. Почему? Потому что они не выполнили главную установку: надо бороться. Бельгийская команда сильная, но она возрастная, там средний возраст 28 лет, их можно было перебегать. Они мастеровитее, но если ты вышел защищать свою державу, ты должен сражаться, а они не сражались, они оказались не готовы.
Они отступили назад, дважды ошиблись и дважды схлопотали голы, а потом на последних минутах и третий мяч нам бельгийцы засунули. Команда Черчесова играли слабее своих возможностей, и надо немедленно вносить коррективы и в тактику, и, прежде всего, себя заставить работать на полную катушку», — цитирует Зюганова «Комсомольская Правда».
- 15 июня 2021
-
03:54
-
03:41
-
03:25
-
03:07
-
02:53
-
02:20
-
01:59
-
01:43
-
01:30
-
01:13
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:00
- 14 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:13
-
22:45
-
22:42
-
22:35
-
22:16
-
22:16
-
22:09
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:15
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:49