Гол Месси со штрафного — в видеообзоре матча Аргентины и Чили на Кубке Америки

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки – 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась со счётом 1:1.



На 33-й минуте аргентинцы вышли вперёд благодаря точному удару своей главной звезды и капитана, нападающего Лионеля Месси. Он отправил мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отражённого голкипером аргентинской сборной пенальти в исполнении Артуро Видаля.



Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.

Видеообзор матча: