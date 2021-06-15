Гол Месси со штрафного — в видеообзоре матча Аргентины и Чили на Кубке Америки
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Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки – 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась со счётом 1:1.
На 33-й минуте аргентинцы вышли вперёд благодаря точному удару своей главной звезды и капитана, нападающего Лионеля Месси. Он отправил мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отражённого голкипером аргентинской сборной пенальти в исполнении Артуро Видаля.
Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.
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