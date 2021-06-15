Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Месси со штрафного — в видеообзоре матча Аргентины и Чили на Кубке Америки

Гол Месси со штрафного — в видеообзоре матча Аргентины и Чили на Кубке Америки
Михаил Рождественский
Комментарии

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки – 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась со счётом 1:1.

На 33-й минуте аргентинцы вышли вперёд благодаря точному удару своей главной звезды и капитана, нападающего Лионеля Месси. Он отправил мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отражённого голкипером аргентинской сборной пенальти в исполнении Артуро Видаля.

Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.

Видеообзор матча:

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021