Семенович: в Америке Быстрова за хамство засудили бы на $ 1 млн. В России его не накажут

Певица, актриса и экс-фигуристка Анна Семенович рассказала о конфликте с бывшим игроком сборной России Владимиром Быстровым.



«Момент, когда Владимир Быстров своей фразой вернул меня в мир фигурного катания и спортивных СМИ, наверное, просто рассмешил. Я хочу сказать, что мне просто очень хочется немножко ставить наглых мужчин на место. Для меня это приятно, скажем так, я от этого получаю удовольствие. Когда мужчина хамит женщине, я считаю, что его нужно ставить на место, поэтому с тем, что я обратила внимание на Владимира Быстрова, ему очень повезло. Он на мне хайпанул, на него это тоже обратило внимание, поэтому я ему сделала большой подарок, что моя персона нереальной красоты развернула голову в сторону хама Владимира Быстрова.



Да, я подала на Владимира в суд. Перспективы, к сожалению, не очень радужные, потому что если бы это в Америке произошло, наверное, его бы уже засудили на миллион долларов. Но у нас в стране такое публичное хамство никак не наказывается. Может быть, ему, конечно, дадут штраф в размере 10 тысяч рублей — по крайней мере, пусть хоть так», — сказала Семенович в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.



Быстров ранее советовал Семенович отрезать бюст, чтобы ей было легче передвигаться по льду. Также экс-футболист в ответ на вопрос, готов ли он встретиться с Семенович, ответил: «Скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа».

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