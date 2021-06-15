Президент «Ахмата» — о назначении Яя Туре: это положительный момент в целом для РПЛ

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре на должность помощника тренера грозненского клуба.
«Легендарный в недавнем прошлом футболист Яя Туре вошёл в тренерский штаб команды «Ахмат». Обязанности помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.
Еще три года назад Яя Туре выступал за «Манчестер Сити», был капитаном команды. Он оставил яркий след в футболе, выиграл много трофеев с «Барселоной», «Олимпиакосом», «Манчестер Сити», с национальной сборной Кот-д'Ивуара.
Яя Туре только начинает тренерскую деятельность. Уверен, громадный опыт, полученный за годы выступления в одних из лучших команд мира, позволит ему в скором будущем стать специалистом высокого уровня.
Для тренерского штаба и игроков нашей команды приход человека с мировым именем является важным фактором. Яя Туре может передать коллективу свой богатый опыт. Это положительный момент в целом для РПЛ.
Приветствую Яя Туре в нашем дружном коллективе, желаю ему успешной работы и побед с командой «Ахмат», — написал Даудов в своём «инстаграме».
- 15 июня 2021
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