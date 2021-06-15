Юрий Жирков пропустил тренировку сборной России

Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Полузащитник Юрий Жирков, получивший травму во встрече 1-го тура с Бельгией (0:3), пропускает занятие. Остальные футболисты национальной команды тренируются в общей группе.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах. Помимо Бельгии и Финляндии, соперником сборной России по группе B является Дания.