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Юрий Жирков пропустил тренировку сборной России

Юрий Жирков пропустил тренировку сборной России
Андрей Панков
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Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Полузащитник Юрий Жирков, получивший травму во встрече 1-го тура с Бельгией (0:3), пропускает занятие. Остальные футболисты национальной команды тренируются в общей группе.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах. Помимо Бельгии и Финляндии, соперником сборной России по группе B является Дания.

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