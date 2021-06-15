Экс-футболист «Милана» и «ПСЖ» может продолжить карьеру в России

Нападающий итальянской «Реджины» Жереми Менез может сменить клубную прописку этим летом. В услугах 34-летнего француза заинтересован один из российских клубов, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, «Реджина» хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому продажа Менеза выглядит правильным решением руководства. Клуб из Серии B уже имеет на руках два предложения по Жереми, одно из которых – от клуба из Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Менез пополнил состав «Реджины» летом 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл за компанду 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Жереми в € 600 тыс.

В ходе своей карьеры Менез также выступал за «Сошо», «Монако», «Рому», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Бордо», «Антальяспор», «Париж» и мексиканскую «Америку». В сборную Франции нападающий вызывался с 2010 по 2013 год, успев провести за неё 24 матча и забить два гола.