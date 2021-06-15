Главный тренер сборной Финляндии: ничья в матче с Россией нас вполне устроит

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Россией.
«В Питере отличный стадион. Ждём хорошую игру. Уже восстановились после матча с Данией, во всех смыслах это был тяжёлый матч. Завтра нас тоже ждёт тяжело испытание. Мы уверены в своих силах. В команде все здоровы.
С Россией играть очень тяжело. Если мы будем надеяться на ничью, то это скажется на игроках. Посмотрим, как сложится игра. Но ничья нас вполне устроит», — передаёт слова Канерва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
- 15 июня 2021
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