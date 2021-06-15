Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Финляндии: ничья в матче с Россией нас вполне устроит

Главный тренер сборной Финляндии: ничья в матче с Россией нас вполне устроит
Андрей Панков
Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Россией.

«В Питере отличный стадион. Ждём хорошую игру. Уже восстановились после матча с Данией, во всех смыслах это был тяжёлый матч. Завтра нас тоже ждёт тяжело испытание. Мы уверены в своих силах. В команде все здоровы.

С Россией играть очень тяжело. Если мы будем надеяться на ничью, то это скажется на игроках. Посмотрим, как сложится игра. Но ничья нас вполне устроит», — передаёт слова Канерва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией. Важные нюансы Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией. Важные нюансы
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021