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Канерва: нам надо постараться воспользоваться слабыми сторонами сборной России

Канерва: нам надо постараться воспользоваться слабыми сторонами сборной России
Андрей Панков
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией.

«От Бельгии все ждут многого. У них отличная игра, качественные футболисты. С Россией они воспользовались свободными зонами, им удалось преодолеть их защиту. Нам надо будет быстро действовать с мячом в матче с россиянами, постараться воспользоваться слабыми сторонами соперника. Но при этом не забывать грамотно противостоять контратакам, потому что у России они очень опасны», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

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