Тренер сборной Финляндии: Россия хорошо играет на флангах, способна много забивать

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы – 2020 со сборной России.

«Очень сложно играть после того, как проигрываешь в первом туре. Я тоже ожидал, что Бельгия победит Россию. Но Черчесов — опытный тренер, хоть его команде сейчас и непросто. Очевидно, что они хотят обыграть нас, чтобы получить три очка. Они недовольны своей игрой в первом матче. Нас будут агрессивно атаковать, будут стараться забить.

Россияне хорошо играют на флангах, способны много забивать. Могут играть и открыто, и закрыто. Надо опекать отдельных футболистов, когда они будут подходить близко к наши воротам. Также нам надо хорошо сыграть на стандартах. У них есть 4 полузащитника, играющие под Дзюбой. Они очень талантливы и хорошо двигаются, здорово взаимодействуют на флангах. Будут стараться отдавать все передачи Дзюбе», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).