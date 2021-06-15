УЕФА расследует поведение Марко Арнаутовича в матче Австрия — Северная Македония на Евро

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович может столкнуться с санкциями по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Северной Македонией (3:1).
Напомним, футболиста обвинили в оскорблении двух соперников — Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Арнаутович является сербом по происхождению. Сербия не признаёт независимость своей бывшей провинции Косово, и между ней и Северной Македонией существует историческая напряжённость.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, по факту произошедшего было начато расследование. Если вина Марко будет доказана, ему грозит наказание.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
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