Черчесов чеканил мяч, Головин хватался за голову. Фото с тренировки сборной России

15 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к матчу второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 со сборной Финляндии.
Встреча состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об отношении к критике после матча 1-го тура группового этапа с Бельгией (0:3).
«Понятно, что у нас большая страна. У всех есть право на своё мнение. После проигрыша от Бельгии мы получили много смс со словами поддержки. У нас ещё всё впереди, нас поддерживают. Хочется говорить о положительном. За что мы благодарны этим людям, которые верят в нас. Прошёл только один матч», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 15 июня 2021
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