«Коронавирусный хаос». Финские журналисты — о том, что ждёт фанатов в Санкт-Петербурге

В преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Россия финские журналисты оценили ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге как «коронавирусный хаос».

«Коронавирусный хаос ждёт наших болельщиков на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге — очередь в местах медицинской помощи говорит сама за себя. Число инфицированных в городе стремительно растёт, но массовые скопления людей по-прежнему разрешены. Санкт-Петербург живёт так, будто COVID-19 и не было. В среду город примет 3,6 тыс. финских фанатов», — пишет Ilta-Sanomat.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).