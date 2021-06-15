Уткин: у меня возникает ощущение наразберихи и паники перед матчем Финляндия — Россия

Известный блогер Василий Уткин поделился ощущениями в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии.



«У меня возникает ощущение определённой неразберихи и даже паники накануне матча с финнами. Абсолютно хаотические решения тренера, которые он никак не объясняет — ему задают вопросы, он от них не то чтобы даже уходит, а просто говорит о чём-то своём. Меня не убеждает реакция футболистов.



Но при этом я являюсь оптимистом применительно к матчу с Финляндией, потому что это в сущности наш клиент. Против таких команд, которые защищаются низким блоком, почти что паркуют «автобус», сборная России умеет играть хорошо. С мощным форвардом Дзюбой прекрасным способом взламывает такого рода оборону у не очень квалифицированных соперников», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.



Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.