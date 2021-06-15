Уткин: у меня возникает ощущение наразберихи и паники перед матчем Финляндия — Россия

Известный блогер Василий Уткин поделился ощущениями в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии.
«У меня возникает ощущение определённой неразберихи и даже паники накануне матча с финнами. Абсолютно хаотические решения тренера, которые он никак не объясняет — ему задают вопросы, он от них не то чтобы даже уходит, а просто говорит о чём-то своём. Меня не убеждает реакция футболистов.
Но при этом я являюсь оптимистом применительно к матчу с Финляндией, потому что это в сущности наш клиент. Против таких команд, которые защищаются низким блоком, почти что паркуют «автобус», сборная России умеет играть хорошо. С мощным форвардом Дзюбой прекрасным способом взламывает такого рода оборону у не очень квалифицированных соперников», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
- 15 июня 2021
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:34
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:38
-
12:37
-
12:28
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:56