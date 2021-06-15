Ари: в «Краснодаре» ходили слухи, что Мусаеву советовали, какой состав выставлять

Экс-нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопрос об отношении футболистов краснодарской команды к бывшему главному тренеру Мураду Мусаеву.

«Не все опытные игроки «Краснодара» уважали Мусаева? Могу ответить за себя – я Мусаева очень уважаю. И неважно, играл я или сидел в запасе. Я благодарен за всё, что он сделал для меня. Что же до вопроса, скажу так: мне кажется, у Мусаева не было стопроцентного авторитета. Ходили слухи, что ему советовали, какой состав выставить. А иногда, когда игрок был чем-то недоволен, проблемы решало руководство.



Думаю, если бы Мусаев сам всё решал, всё контролировал, говорил, что этот футболист нужен, а этот – нет, результат мог бы быть другим. Я так считаю, так как вижу футбол уже немного другим взглядом, пытаюсь анализировать всё, что происходит с командой. Вообще, любому тренеру нужен полный контроль над тем, что происходит внутри команды.



Не могу сказать, что Мусаев вообще ничего не контролировал и не решал, это не так. Но некоторые игроки обсуждали этот момент, дескать, возможно, не только тренер решает, какой состав выставить на тот или иной матч. Я не могу это подтвердить или опровергнуть, нет фактов, что действительно так происходило. Но, на мой взгляд, из-за того, что так думали некоторые футболисты, возможно, они и не уважали решения тренера так, как должны были», — цитирует Ари Vseprosport.ru.