Крыховяк — об удалении в матче со Словакией: совершил ошибку, которая всё испортила

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал своё удаление в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии (1:2). Хавбек стал первым игроком, получившим красную карточку на Евро-2020.
«Я совершил ошибку, которая может стоить нам достижения наших целей на этом турнире. Прошлая ночь была для меня очень трудной. Я принимаю критику, которая обрушилась на меня после встречи со Словакией. Лучшим ответом на это должен быть следующий матч. Швеция доказала, что в Севилье можно бороться за очки. Когда мы забили гол, то почувствовали, что можем выиграть. Потом я совершил ошибку, которая всё испортила», — приводит слова Крыховяка пресс-служба сборной Польши на своей странице в «Твиттере».
- 15 июня 2021
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