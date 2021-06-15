Роналду станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 1-го тура Евро-2020 со сборной Венгрии. Португалец станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.

Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, и с тех пор не пропускает турнир. В 2016 году сборная Португалии победила на чемпионате Европы, в финале одолев Францию (1:0).

Матч сборных Венгрии и Португалии пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.