Роналду станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 1-го тура Евро-2020 со сборной Венгрии. Португалец станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.
Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, и с тех пор не пропускает турнир. В 2016 году сборная Португалии победила на чемпионате Европы, в финале одолев Францию (1:0).
Матч сборных Венгрии и Португалии пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
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