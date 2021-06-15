Гол Азмуна принёс победу Ирану в матче с Ираком в квалификации ЧМ-2022

В матче 10-го тура группового этапа второго раунда квалификации ЧМ-2022 сборная Ирана переиграла национальную команду Ирака. Встреча проходила на стадионе «Иса — Халифа Спортс Сити» в Иса Тауне (Бахрейн) и завершилась со счётом 1:0.

На 35-й минуте единственный гол в матче забил нападающий сборной Ирана и «Зенита» Сердар Азмун. Во втором тайме Азмун получил жёлтую карточку. В матче также принимал участие полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Ирана Сафа Хади.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым (Узбекистан). Ему помогали ассистенты Андрей Цапенко (Узбекистан) и Кан Дон Хо (Южная Корея). Резервный судья: Ким Чон Хек (Южная Корея).

Иранцы набрали 18 очков, заняли первое место в группе С и вышли в третий раунд отборочного турнира. Ирак (17) — на втором месте.