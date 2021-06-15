Гол Азмуна принёс победу Ирану в матче с Ираком в квалификации ЧМ-2022

В матче 10-го тура группового этапа второго раунда квалификации ЧМ-2022 сборная Ирана переиграла национальную команду Ирака. Встреча проходила на стадионе «Иса — Халифа Спортс Сити» в Иса Тауне (Бахрейн) и завершилась со счётом 1:0.
На 35-й минуте единственный гол в матче забил нападающий сборной Ирана и «Зенита» Сердар Азмун. Во втором тайме Азмун получил жёлтую карточку. В матче также принимал участие полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Ирана Сафа Хади.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым (Узбекистан). Ему помогали ассистенты Андрей Цапенко (Узбекистан) и Кан Дон Хо (Южная Корея). Резервный судья: Ким Чон Хек (Южная Корея).
Иранцы набрали 18 очков, заняли первое место в группе С и вышли в третий раунд отборочного турнира. Ирак (17) — на втором месте.
- 15 июня 2021
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
19:53
-
19:38
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:59
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13