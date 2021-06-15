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Кузнецов: расстаться с Оличем — правильное решение. При нём ЦСКА выглядел неважно

Кузнецов: расстаться с Оличем — правильное решение. При нём ЦСКА выглядел неважно
Максим Пахомов
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера московского клуба.

«Расстаться с Оличем – правильное решение. Мы все видели, что при Оличе команда не выполнила задачу выйти в европейские кубки и выглядела неважно. ЦСКА сейчас будет искать главного тренера, а Алексей Березуцкий просто временно занимает место покинувшего клуб Олича. Это только временное решение. Если у кого-то есть другое мнение, то я его тоже приму, но то, что произошло – правильно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

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