Дидье Дешам: сборная Франции была близка к тому, чтобы забить второй гол в ворота Германии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией (1:0).



«Мы провели важный матч с отличной командой. Мы боролись, сражались друг с другом. Сборная Франции была близка к тому, чтобы забить второй гол, но это был сложный матч. Играть против этой немецкой команды очень непросто, но мы смогли воспользоваться преимуществом», — приводит слова Дешама L'Equipe.



Сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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