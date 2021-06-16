Финским фанатам советуют узнать о побочных эффектах перед вакцинацией в Санкт-Петербурге

Ассоциация болельщиков Финляндии на официальном сайте выпустила памятку для фанатов, прибывших в Санкт-Петербург для просмотра матча второго тура чемпионата Европы – 2020 со сборной России.
В этой памятке сообщается, что, если они решат сделать вакцину, которая ещё не одобрена для использования в Финляндии, то следует обязательно заранее узнать в страховой компании о любых побочных эффектах. При этом отмечается, что тестирование на коронавирус можно сделать в частных клиниках по довольно доступной цене.
Был составлен и специальный разговорный мини-словарь с наиболее распространёнными фразами, которые могут помочь болельщикам, среди которых можно выделить: «ptsr-test i ofitsialnaja spravka» (ПЦР-тест и официальная справка), «adres registratsii» (адрес регистрации) и «diagnostitšeski tsentr» (диагностический центр).
Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
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