«Это не решающий матч для Черчесова». Ал. Мостовой – об игре России и Финляндии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение о предстоящем матче подопечных Станислава Черчесова со сборной Финляндии во втором туре чемпионата Европы – 2020.



«Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам было бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов — в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу.

Невзрачная игра Дзюбы? А кто был заметен? Лукаку был заметен — вот кто мелькал на поле. Мы бьём мяч на 70 метров вперёд, а Артём всё скидывает, пытается цепляться… Мы же помним нашу игру в товарищеских матчах, и одно дело перед Евро нам играть с Болгарией, а другое дело — против Бельгии на ЧЕ. Там такие ребята играют, что ой-ой-ой. Против них дотронуться до мяча – уже хоть что-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).