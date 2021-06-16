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Лассина Траоре, которым интересовался «Локомотив», ведёт переговоры с «Шахтёром»

Лассина Траоре, которым интересовался «Локомотив», ведёт переговоры с «Шахтёром»
Вячеслав Моренко
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20-летний африканский форвард нидерландского «Аякса» Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив», покинет свой клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Форвард отказался продлевать контракт с «Аяксом», который истекает в 2022 году, поэтому «Аякс» желает продать игрока уже в ближайшее время. Переговоры о его подписании ведёт донецкий «Шахтёр», который готов предложить Траоре долгосрочный контракт до 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока «Аякса» в € 6,5 млн, его контракт с клубом истекает через год. Амстердамцы рассчитывают заработать на трансфере не менее € 10 млн.

Лассина Траоре сыграл за «Аякс» 31 матч, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Буркина-Фасо он забил 5 мячей в 14 встречах.

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