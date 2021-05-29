«Локомотив» проявляет интерес к Лассина Траоре из «Аякса», за которого хотят € 10 млн

Московский «Локомотив» и «Аталанта» проявляют интерес к 20-летнему форварду африканскому форварду нидерландского «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает Voetbalzone, со ссылкой на De Telegraaf.

Издание отмечает, несмотря на то, что контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года, амстердамский клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее € 10 млн. При этом сам футболист находится в ожидании предложений от более амбициозных команд.

В сезоне-2020/2021 Траоре принял участие в 29 встречах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

Напомним, что ранее «Чемпионат» сообщал об интересе со стороны железнодорожников к защитнику молодёжной сборной Польши Пшемыславу Вишневскому.