«Локомотив» проявляет интерес к Лассина Траоре из «Аякса», за которого хотят € 10 млн
Поделиться
Московский «Локомотив» и «Аталанта» проявляют интерес к 20-летнему форварду африканскому форварду нидерландского «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает Voetbalzone, со ссылкой на De Telegraaf.
Издание отмечает, несмотря на то, что контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года, амстердамский клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее € 10 млн. При этом сам футболист находится в ожидании предложений от более амбициозных команд.
В сезоне-2020/2021 Траоре принял участие в 29 встречах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
Напомним, что ранее «Чемпионат» сообщал об интересе со стороны железнодорожников к защитнику молодёжной сборной Польши Пшемыславу Вишневскому.
Новость по теме«Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
04:02
-
03:45
-
03:19
-
03:00
-
02:43
-
02:28
-
01:54
-
01:22
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам