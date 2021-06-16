Шакири — о матче с Италией: хочу разочаровать Манчини

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Италией.



«Здесь, в Риме, будет отличный матч. Я сыграю против моего бывшего тренера, с которым мы славно поработали в „Интере“ — буду рад его видеть. Италия в последние пару лет показывает отличный футбол, и я очень рад за него.



Я хочу разочаровать Манчини. Мы должны взломать их защиту и забить, а также играть очень осторожно во всех отношениях против такой прекрасной команды. У нас есть хорошие шансы на выход из группы», — цитирует Шакири пресс-служба УЕФА.



Матч Италия — Швейцария пройдёт на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

В первом туре сборная Италии разгромила Турцию со счётом 3:0 (это был матч-открытие турнира), а Швейцария, проводившая свой матч в Баку, упустила победу в матче с Уэльсом — 1:1.