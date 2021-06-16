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Президент РПЛ объяснил, почему «Зенит» проведёт один домашний матч за пять стартовых туров

Президент РПЛ объяснил, почему «Зенит» проведёт один домашний матч за пять стартовых туров
Максим Пахомов
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объяснил, почему «Зенит» проведёт лишь один домашний матч за пять стартовых туров.

«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона. Пока нареканий не было ни у кого», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее, официальный сайт Российской Премьер-Лиги опубликовал полный календарь чемпионата на сезон-2021/2022. Расписание первых пяти туров для «Зенита» выглядит следующим образом:

«Химки» – «Зенит»;
«Ростов» – «Зенит»;
«Зенит» – «Краснодар»;
«Локомотив» – «Зенит»;
«Уфа» – «Зенит».

Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. Матчи между чемпионом России – «Зенитом» и серебряным призёром – «Спартаком» намечены на 12 и 29-й туры.

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