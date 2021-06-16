Дюков: разочарован игрой сборной России. Не могу сказать, что это самая сильная Бельгия

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о поражении сборной России в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией (0:3).



«У нас с Украиной были разные матчи и разные соперники, не стал бы сравнивать (украинцы уступили Нидерландам со счётом 2:3. — Прим. «Чемпионата»). Как все болельщики, так и я, испытали разочарование от игры с Бельгией. И даже не от результата, а от того, как играла команда. Это факт. Мы не первый раз играли с Бельгией, видели её разной. Я не могу сказать, что это самая сильная Бельгия за последние годы. Они играли без Де Брёйне, а Азар-старший ещё набирает форму», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Сегодня, 16 июня, сборная России встретится с Финляндией. Матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.