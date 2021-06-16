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Александр Дюков: вопрос системы «весна-осень» будет ещё раз проработан

Александр Дюков: вопрос системы «весна-осень» будет ещё раз проработан
Максим Пахомов
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос про новую формулу чемпионата России.

«Мы ставим перед собой задачу разработки различных вариантов проведения ФНЛ, ПФЛ и РПЛ. Работа ведётся, и через месяц мы будем готовы ответить. В любом случае, если говорить об изменении формата, то это будет возможно с сезона-2022/2023. Что касается системы «весна-осень», это обсуждается и будет ещё раз проработано. Предыдущие попытки не привели к какому-то консенсусу, что нужно вернуться», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, в сезоне-2011/2012 российский футбол перешёл с системы «весна-осень» на «осень-весна». С тех пор календарь соответствует большинству европейских чемпионатов.

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