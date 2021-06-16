Вратарь Финляндии стал лучшим игроком 1-го тура Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored оценил выступление футболистов в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.



Лучшим игроком тура стал вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки, который помог своей команде одолеть Данию со счётом 1:0. Он совершил шесть сейвов.



Напомним, соперником финнов по группе B также являются сборные России и Бельгии. В 1-м туре бельгийцы разгромили российскую команду со счётом 3:0.



Сегодня, 16 июня, сборная России встретится с Финляндией. Матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.