АПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/2022

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Англии.



В 1-м туре, который пройдёт в середине августа, действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед».



1-й тур АПЛ:



«Брентфорд» — «Арсенал»

«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Челси» — «Кристал Пэлас»

«Эвертон» — «Саутгемптон»

«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Норвич Сити» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

«Уотфорд» — «Астон Вилла»

Видео церемонии награждения «Манчестер Сити»: