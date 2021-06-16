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АПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/2022

АПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/2022
Михаил Рождественский
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Англии.

В 1-м туре, который пройдёт в середине августа, действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед».

1-й тур АПЛ:

«Брентфорд» — «Арсенал»
«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Челси» — «Кристал Пэлас»
«Эвертон» — «Саутгемптон»
«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
«Норвич Сити» — «Ливерпуль»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»
«Уотфорд» — «Астон Вилла»

Полный календарь АПЛ сезона-2021/2022
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Видео церемонии награждения «Манчестер Сити»:

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