«Химки» подпишут нападающего «Зенита-2» Погорелова

«Химки» подпишут нападающего «Зенита-2» Михаила Погорелова на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Последним клубом Погорелова был «Зенит-2».
Михаил Погорелов является воспитанником «Строгино». В августе 2019 года нападающий стал футболистом «Зенита-2». Контракт форварда рассчитан до конца июня 2021 года. В минувшем сезоне футболист провёл в составе «Зенита-2» 27 матчей, забил один гол и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 275 тыс.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 16 июня 2021
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