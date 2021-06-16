Финляндия огласила стартовый состав на матч с Россией

Сборная Финляндии объявила состав на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией, который пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав сборной Финляндии: Градецки (вратарь), О'Шоннесси, Араюури (к), Тойвио, Уронен, Камара, Шюллер, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Турнир стартовал 11 июня и продлится вплоть до 11 июля, когда в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт финальный матч Евро-2020.
У России ещё хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 16 июня 2021
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