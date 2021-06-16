Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал первую встречу Руя Витории с футболистами

«Спартак» показал первую встречу Руя Витории с футболистами
Алексей Ласнов
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория встретился с футболистами московской команды. Пресс-служба красно-белых в «Твиттере» опубликовала фото португальского специалиста и некоторых игроков.

Руй Витория ранее дал свою первую пресс-конференцию в московском клубе, заявив, что пришёл в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита».

«Спартак» подписал с португальским тренером соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Новость по теме
Руй Витория: мы пришли в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021