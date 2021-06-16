«Спартак» показал первую встречу Руя Витории с футболистами

Главный тренер «Спартака» Руй Витория встретился с футболистами московской команды. Пресс-служба красно-белых в «Твиттере» опубликовала фото португальского специалиста и некоторых игроков.

Руй Витория ранее дал свою первую пресс-конференцию в московском клубе, заявив, что пришёл в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита».

«Спартак» подписал с португальским тренером соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.